В Москве снизилась стоимость жилья на вторичном рынке

Москва, , 20:21 — REGNUM Цены на вторичном рынке жилья в Москве продолжают падать: в третьем квартале 2017 года зафиксировано снижение на 2%, сообщает 24 октября компания «НДВ-Недвижимость».

Сегодня средняя стоимость квадратного метра жилья в столице составляет 183,7 тыс. рублей, что соответствует показателям 2013 года. Одновременно со снижением цен объем рынка по сравнению со вторым кварталом вырос на 5,7%.

В компании отметили, что инвесторы, купившие квартиры в надежде на рост рынка, находятся в невыгодном положении. Динамика цен находится на стороне покупателей квартир.

Средняя стоимость одного квадратного метра в панельном доме в Москве составляет 158,6 тыс. рублей, в кирпичном доме — 212,3 тыс. рублей.

Самая высокая стоимость квартир сохраняется в центральном административном округе Москвы — 286,64 тыс. рублей за квадратный метр.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта 2017 года заместитель мэра Москвы по градостроительнойполитикеМарат Хуснуллин заявил, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, строительная отрасль в столице продолжает развиваться. Он отметил, что в 2016 году спрос на недвижимость в Москве был стабилен.

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