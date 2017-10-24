Суд вынес приговор дебоширу, устроившему драку на рейсе Москве — Анталья

Домодедово, Московская область, , 19:44 — REGNUM Суд в Московской области приговорил к полутора годам лишения свободы условно авиадебошира, устроившего в июне 2017 года драку на борту рейса Москва — Анталья. Об этом 24 октября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Как уточняется, Домодедовский районный суд признал 27-летнего жителя столицы виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершённое на воздушном транспорте».

В ходе судебного процесса было установлено, что молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту воздушного судна, выражался нецензурной бранью в адрес пассажиров и членов экипажа, на реагируя на требования сотрудников авиакомпании соблюдать правила, и своими действиями «грубым образом нарушал общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу».

В результате суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев.

Напомним, в сентябре стало Минтранс подготовил законопроект об ужесточении наказания для дебоширов на авиарейсах. Ведомство предложило увеличить размер штрафа с нынешних 2−5 тысяч рублей до 20−50 тысяч рублей, а также предусмотреть возможность административного ареста нарушителя на срок до 15 суток.

В июне Госдума также приняла во втором чтении законопроект о «чёрных списках» авиадебоширов, в соответствии с которым авиаперевозчики получат право отказывать в продаже билетов пассажирам, внесённым в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена.