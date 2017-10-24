Алиханов подарил вино и цветы журналистке, которой нахамил

Калининград, , 19:59 — REGNUM Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прислал вино и цветы журналистке, которая задала ему «неудобный» вопрос о причинах отсутствия выплат родителям за детские сады и получила ответ: «По кочану!». Об этом журналистка Оксана Майтакова заявила 24 октября на своей странице в Facebook.

Женщина написала, что в офис редакции пришел помощник губернатора Денис Калиновский, принес подарок и извинения от главы региона.

Коллеги журналистки отметили, что букет мотивирует сотрудниц СМИ на посещение брифингов Алиханова для постановки «неудобных» вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября 2017 года после заседания кабинета министров, обсуждавших проект бюджета региона на 2018 год, на пресс-подходе для СМИ журналистка задала вопрос Антону Алиханову о компенсациях не малоимущим родителям за детские сады, которые были отменены в 2016 году. Глава региона ответил, что выплат не будет. На уточняющий вопрос: «Почему?», губернатор ответил: «По кочану!» и добавил, что это серьезный ответ.

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