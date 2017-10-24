В калужском моногороде Кондрово разместят высокотехнологичные производства

Кондрово, Калужская область, , 19:57 — REGNUM В калужском моногороде Кондрово планируют разместить высокотехнологичные предприятия по производству автокомпонентов, решетчатого настила, светодиодов и переработке полимеров. Об этом 24 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в калужском областном министерстве экономического развития.

Проект развития Кондрово был представлен и защищён в Сколково группой, обучавшейся по программе профессиональной переподготовки команд, управляющих проектами развития моногородов. В качестве драйвера развития моногорода планируются сделать ставку на усиление местного кадрового потенциала и создание высокооплачиваемых рабочих мест.

Помимо новых производств, получит развитие традиционная для города бумажная отрасль. Так, сейчас на Троицкой бумажной фабрике реализуются не менее пяти проектов, направленных на повышение рентабельности, что вызывает необходимость привлечения высококвалифицированного персонала. Также были представлены проекты по совершенствованию сферы туризма, торговли и услуг для населения Кондрово. Для решения поставленных задач городу нужен статус территории опережающего социально-экономического развития, считают авторы проекта.

По словам министра экономического развития региона Дмитрия Разумовского, в области сформирован проектный комитет, который координирует программу развития моногородов:

«У нас единая команда. Здесь очень важна такая вертикальная связь, чтобы все органы власти работали как единый механизм — решать проблемы совместно гораздо проще».

Заместитель губернатора области Владимир Попов, оценивая проект, подчеркнул заинтересованность в его дальнейшем продвижении главы региона:

«Анатолий Артамонов выступал инициатором региональной программы поддержки моногородов, — заявил он. — Мы рассчитываем, что под этот проект получим дополнительное финансирование и сможем реализовать его совместно с городом, область также окажет поддержку. Его реализация послужит и развитию города, и развитию предпринимательства, улучшению социально-экономической ситуации в Дзержинском районе и в целом в области».

Напомним, в июне 2017 года в Сколково состоялась защита проекта калужского моногорода Сосенский.

«Мы ожидаем, что от Кондрова и Сосенского мы получим заявки в Фонд как на инфраструктуру, так и на инвестиции. Две команды прошли обучение, и у них есть все возможности получить эту поддержку. Проекты, которые мы увидели, вполне серьёзные и конкретные. За ними стоят реальные инвесторы, не только российские, но и иностранные компании, готовые зайти на эти площадки», — заявил генеральный директор профильного Фонда Илья Кривогов.

По условиям программы, за ходом работы над проектами будут наблюдать эксперты. Планируется выработать механизмы финансовой и нефинансовой поддержки инициативы.

Напомним, программа переподготовки реализуется при поддержке федерального Фонда развития моногородов. Её задача — объединить управляющие команды моногородов для поиска новых решений по развитию территорий, обсудить с экспертным сообществом проблемы в данной области.