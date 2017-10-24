Литовские общественники выступили против «сортировки семей»

Вильнюс, , 18:26 — REGNUM Более сотни неправительственных организаций и академиков просят президента Литвы Далю Грибаускайте наложить вето на закон об укреплении семьи, сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 ноября в литовском Центре развития равных возможностей. В обращении утверждается, что такой закон принят не для укрепления семей, а для узаконивания «их сортировки».

Неправительственные организации и академики также обращают внимание на то, что если президент подпишет этот закон, средства госбюджета будут распределяться между организациями, связываемыми с церковью.

В обращении, отправленном президенту, утверждается, что принятый Сеймом закон опирается не на принцип равноправия полов, а на принцип дополнительности, который сейчас характерен государствам, оказавшимся под влиянием ортодоксальных религий. Авторы обращения утверждают, что такой принцип позволяет переконструировать действующую в стране систему оказания помощи семьям и дискриминировать семьи, в которых по той или иной причине «нет дополнительности мужчины или женщины» — семьи матерей-одиночек и отцов-одиночек, разведенных родителей, вдов и вдовцов и так далее.

По словам авторов обращения, такая дискриминация противоречит Конституции и Европейской конвенции о правах человека.

«Когда рождается ребенок (неважно, в браке или нет), надеешься, что государство, особенно такое, где популяция исчезает чуть ли не быстрее всего в мире, выполнит домашнюю работу: поддержит семьи, предоставляя качественные общественные услуги, которые помогают согласовывать личные и профессиональные обязательства, гарантирует возможность полноценного развития детей и здравоохранения. Надеешься, что законодателям хватит порядочности не вмешиваться в личную жизнь людей и не указывать, что должно считаться семьей, о ком заботиться и кого любить. То, что члены Сейма проголосовали за такой закон, показало, что не благополучие семей, а потребность сортироваться людей является главным двигателем принимаемых решений», — говорит эксперт Центра развития равных возможностей доктор Маргарита Янкаускайте.

Академики и представители неправительственных организаций, отправившие президенту это письмо, напоминают, что после принятия этого закона деньги налогоплательщиков будут выделяться организациям, связываемым с Римской католической церковью. По их словам, никакие другие организации, представляющие услуги семьям, не будут соответствовать установленному в законе видению института семьи, поскольку они поддерживают равенство полов, а не дополнительность.

«В Литве закон принят спустя несколько месяцев после решения Европейского суда, который констатировал, что общие налоговые оговорки, применяемые в Испании в отношении Римской католической церкви, считаются незаконной государственной помощью. Вероятно, такое решение должно стать потрясением и в Литве. Хотя в планировании бюджета церкви может оказаться дыра, после принятия закона об укреплении семьи католические семейные организации будут получать средства напрямую от государства. Это тоже может быть скрытой дискриминации и непрозрачным планированием государственных средств. Ведь понятно, когда речь идет о таких организациях, что в законе упоминается дополнительность полов, а не равенство полов, подчеркивается нравственность и духовные функции семьи», — говорит доктор Лайма Вайге, подписавшая обращение.

За закон проголосовали 60 членов Сейма, 5 были против и 9 воздержались.