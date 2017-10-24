Белгородская «скорая» копит штрафы за нарушения ПДД

Белгород, , 18:06 — REGNUM Станция скорой помощи Белгорода должна обжаловать штрафы, выдаваемые за превышение скорости, а не давать водителям распоряжения соблюдать правила на срочных выездах. Как сообщил портал «БелПресса», к такому выводу пришла городская прокуратура.

Как уже сообщало ИА REGNUM, белгородский блогер Сергей Лежнев на своей странице опубликовал фото распоряжения главного врача ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи города Белгорода», запретившего водителям машин скорой помощи превышать скорость на экстренных вызовов.

Связано распоряжение было «с участившимися случаями поступления в учреждения постановлений по делу об административных правонарушениях водителями ОГБУЗ «ССМП» г. Белгорода». Позже в департаменте здравоохранения заявили, что в распоряжение закралась ошибка и там была пропущена частица «не». На самом деле речь якобы шла не об экстренных вызовах. Также в пресс-службе пояснили, что документ утратил силу, а департамент «разрабатывает регламент взаимодействия между ГИБДД и отделениями и станциями скорой помощи на территории региона».

При этом в прокуратуре сочли, что в возбуждении административных дел виновно само руководство станции скорой помощи, потому что оно не обжалует штрафы в законном порядке, но и не оплачивает их.

Например, водители скорой помощи со 2 по 30 мая 2017 года получили шесть штрафов. Во всех случаях они имели право превышать скорость, так ехали на срочные вызовы со спецсигналами. Ни один из этих штрафов не был обжалован, что фактически означало — руководство станции готово выплатить деньги. Но и оплаты не последовало, что и стало повод для возбуждения административных дел о неуплате штрафов. Из-за таких юридически неграмотных действий на станции «висит» задолженность по 12 штрафам.

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