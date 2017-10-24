В Москве появятся улицы имени Эльдара Рязанова и Дмитрия Разумовского

Москва, , 17:54 — REGNUM Одну из улиц в Обручевском районе Москвы назовут в честь кинорежиссёра Эльдара Рязанова. Соответствующее постановление было принято 24 октября на заседании президиума правительства Москвы.

В честь кинорежиссёра и актёра назван проектируемый проезд №6021, который расположен между улицами Обручева и Новаторов.

Власти Москвы также назовут проектируемые проезды №6719 и №6721 в зеленоградском районе Крюково в честь начальника отделения управления «Вымпел» ФСБ РФ подполковника Дмитрия Разумовского, который погиб при освобождении школы в Беслане в 2004 году. Ему присвоено звание Героя России посмертно.

В районе Якиманка, вблизи посольства Аргентины, планируется построить сквер имени Аргентинской Республики.

В Москве также появятся улицы имени советской разведчицы Зои Воскресенской, военачальника генерала Яковлева, географа Дмитрия Анучина, архитектора Белопольского, генерала Артемьева, художника и скульптора Степана Эрьзи. Один из скверов получит имя оружейного конструктора Константина Симонова.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля 2017 года в пресс-службе мэрии Москвы сказали, что в столице появится восемь улиц, связанных с водой или корабельным делом.

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