В Екатеринбурге студентов выселят из общежитий из-за ЧМ-2018

Екатеринбург, , 17:35 — REGNUM В Екатеринбурге студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования города выселят из общежитий на время проведения ЧМ-2018 по футболу. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Ивачёв получил ответ на запрос, сделанный им ранее в министерство образования Свердловской области.

«Пришел ответ из минобразования по поводу выселения из общежитий студентов под нужды Чемпионата мира по футболу. Информация подтвердилась. Общежития действительно будут использоваться для размещения сотрудников МВД аж с 14 мая. Как следует из бумаги, учебные планы будут скорректированы исходя из этой необходимости. Как мне неофициально разъяснили, занятия будут уплотняться, за счёт чего семестр закончится раньше положенного», — сообщил политик.

В самом ответе указано, что сотрудники министерства внутренних дел будут размещаться в помещениях высшего и среднего профессионального образования во исполнение поручения зампреда правительства РФ Виталия Мутко на время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году с 14 мая по 28 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году финальные игры группового этапа чемпионата мира по футболу пройдут в 11 городах России. Одним из них станет Екатеринбург. Так как город находится в азиатской части России, то ЧМ-2018 станет первым чемпионатом игры которого проводятся в Европе и Азии.

Напомним, что ранее были определены объекты в Екатеринбурге, которые будут взяты под особую охрану на время подготовки и проведения игр Чемпионата мира по футболу.

Читайте ранее в этом сюжете: В мэрии Екатеринбурга одобрили дополнительные выходные к ЧМ-2018