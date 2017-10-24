Программист Розенберг получит около 2 млн руб. от компании, близкой Дурову

Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM Выплеснувшаяся в социальные сети и СМИ тяжба между петербургским программистом Антоном Розенбергом и ООО «Телеграф» — российским партнером мессенджера Telegram Павла Дурова — кажется, получила мирное завершение.

Как сообщила 24 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Куйбышевский районный суд Северной столицы утвердил мировое соглашение по иску Антона Розенберга к ООО «Телеграф».

В соответствии с мировым соглашением, ответчик выплатит истцу 1 млн 784 тысячи 610 рублей 38 копеек и компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Конфликт Дурова с Розенбергом превратился в мем

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября Антон Розенберг, называющий себя бывшим сотрудником Telegram, рассказал в соцсети о своем многолетнем знакомстве с братьями Дуровыми и конфликте с ними, в результате которого он потерял работу. Розенберг подал к ООО «Телеграф» иск о восстановлении на работе, взыскании заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

В свою очередь, Павел Дуров категорически отверг утверждения Розенберга, что тот потерял работу из-за конфликта с Николаем Дуровым, а ООО «Телеграф» якобы требовал у него 100 миллионов рублей.

Поводом для встречного иска к Розенбергу стало то, что тот в Facebook местом своей работы назвал Telegram. Это послужило причиной разрыва договора между ООО «Телеграф» и британской компанией Telegram Messenger LLP, официальным владельцем мессенджера.

Читайте ранее в этом сюжете: Павел Дуров рассказал о «клубке алчности» Антона Розенберга