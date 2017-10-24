В Югре два года незаконно удерживали девочку из Таджикистана

Сургут, Югра, , 17:09 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) полицейские освободили из заточения 12-летнюю девочку из Таджикистана. Ее два года держали взаперти в городской квартире. Подростка обнаружили бдительные соседи, поясняют в горадминистрации экономической столицы Югры.

Представитель мэрии 24 октября прокомментировал ситуацию телекомпании «СургутинформТВ». В органы опеки Сургута поступило сообщение от неравнодушного жителя одного из домов: в соседней квартире вероятно проживает ребенок, который ежедневно испытывает страдания. Слышен плач, кто-то скребется, явно детский голос, но никогда этого ребенка никто не видел. На сигнал выехали специалисты управления опеки и попечительства вместе с полицейскими. Обнаружили 12-летнюю девочку, которую два года держали взаперти.

Выяснилось, что ребенка вывезли из Таджикистана в Сургут в сентябре 2015 года родственники, а именно сестра. Информация по ребенку будет уточняться, пока лишь ясно, что она гражданка Таджикистана. Девочка не социализирована, нигде не училась, но говорит по-русски.

Физическое состояние здоровья обнаруженного подростка было таково, что девочку пришлось сразу же госпитализировать. Выявились повреждения кожных покровов, старые переломы, синяки. Над ней явно издевались, отмечают правоохранители.

В УМВД Сургута возбуждено на данный момент уголовное дело по части 2 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего»).

«Установлен контакт с таджикской диаспорой и консульством Таджикистана. Ребенок либо вернется к родителям, либо будет помещен в социальное учреждение. На данный момент родители не могут за ней приехать: отец где-то на заработках в России, мать в Таджикистане с шестью детьми. В любом случае ребенок должен пройти полный курс лечения», — сообщил представитель горадминистрации Сургута.

Он также добавил, что в опеке Сургута впервые сталкиваются с подобным жестоким обращением с ребенком.