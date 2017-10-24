В Турции зафиксирован рост числа задержанных нелегальных мигрантов

Анкара, , 17:02 — REGNUM В сентябре 2017 года турецкие силы безопасности задержали у побережья страны более трёх тысяч мигрантов, направляющихся в ЕС, 24 октября сообщает Anadolu.

Береговая охрана Турции задержала в сентябре текущего года 3 тыс. 408 мигрантов, а за последние девять месяцев силы безопасности задержали 15 тыс. 470 нелегальных мигрантов.

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В январе и феврале 2017 года силы безопасности Турции задержали 756 и 719 мигрантов соответственно. В марте и апреле поток мигрантов увеличился вдвое и превысил 1 тыс. 500 человек. В августе 2017 года 2 тыс. 668 человек пытались добраться до ЕС через территорию Турции.

Напомним, турецкая береговая охрана проводила задержания мигрантов в Эгейском, Средиземном и Чёрном морях. В сентябре 2017 года было задержано самое большое число нелегальных мигрантов с октября 2016 года.

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