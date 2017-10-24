Будет ли введен школьный курс о нравственных основах семейной жизни?

Москва, , 16:38 — REGNUM Введение курса, посвященного нравственным основам семейной жизни, требует широкого обсуждения, считает пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов.

«Министерство образования и науки Российской Федерации рассматривает все поступающие предложения. Вопрос внесения дополнительного курса в школьную программу требует широкого обсуждения с педагогическим и родительским сообществом. На данный момент в Минобрнауки России не поступало официальное предложение о включении курса «Нравственные основы семейной жизни» в школьную программу», — сказал он.

Андрей Емельянов напомнил, что в обязательную школьную программу уже включены курсы «Основы религиозных культур и светской этики» и «Обществознание», в которых уделено внимание изучению традиционных ценностей.

Как ранее сообщалось в СМИ, представители родительского сообщества обратились в Минобрнауки с предложением включить учебный курс «Нравственные основы семейной жизни» в обязательную школьную программу.

Разработчики курса — екатеринбургский священник Дмитрий Моисеев и монахиня Среднеуральского женского монастыря Нина (Крыгина).