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Будет ли введен школьный курс о нравственных основах семейной жизни?

Общество

В Министерстве образования отметили, что пока не получали предложений о введении такого курса Министерство образования и науки РФ пока не получало официальных предложений о введении нового учебного курса для школьников, посвященного нравственным основам семейной жизни

Москва, 24 октября 2017, 16:38 — REGNUM  Введение курса, посвященного нравственным основам семейной жизни, требует широкого обсуждения, считает пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов.

«Министерство образования и науки Российской Федерации рассматривает все поступающие предложения. Вопрос внесения дополнительного курса в школьную программу требует широкого обсуждения с педагогическим и родительским сообществом. На данный момент в Минобрнауки России не поступало официальное предложение о включении курса «Нравственные основы семейной жизни» в школьную программу», — сказал он.

Андрей Емельянов напомнил, что в обязательную школьную программу уже включены курсы «Основы религиозных культур и светской этики» и «Обществознание», в которых уделено внимание изучению традиционных ценностей.

Как ранее сообщалось в СМИ, представители родительского сообщества обратились в Минобрнауки с предложением включить учебный курс «Нравственные основы семейной жизни» в обязательную школьную программу.

Разработчики курса — екатеринбургский священник Дмитрий Моисеев и монахиня Среднеуральского женского монастыря Нина (Крыгина).

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Введение изучения основ религиозной культуры в школах