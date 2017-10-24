В Санкт- Петербурге открылся форум «Сообщество»

Санкт-Петербург, , 16:27 — REGNUM Открывшийся в Санкт-Петербурге форум Общественной палаты РФ «Сообщество» продлится два дня.

В пленарной сессии «Социальные инновации: опыт СЗФО», приняли участие секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Комментируя тему пленарного заседания «Социальные инновации: опыт СЗФО». секретарь ОП РФ Валерий Фадеев отметил, что важно не делить инновационные подходы и традиционные, а прежде всего необходимо ставить задачи, исходя из проблем граждан, а это проблема бедности в первую очередь.

Он рассказал о посещении города Краснофарфорск в Новгородской области.

«Завод закрыт, рабочих мест нет. Какие тут инновации? Может ли Общественная палата России влиять на такие вопросы? Да, и мы будем этим заниматься. Еще один вопрос — продукты. Я вижу в магазине ветчину по 200 рублей за килограмм. Но так не может быть, нельзя продавать ветчину по 200 рублей, такая ветчина травит людей! Другая проблема — миграция. Люди едут в поисках работы в тот же Санкт-Петербург, работают вахтовым методом. Еще одна тема, которой занимается ОП РФ, — это формы общественного контроля, такие как общественные советы (ОС), ОНК и другие. Теперь нужно говорить об их эффективности: из числа ОС при ФОИВах эффективна лишь меньшая часть. Их повестка дня должна быть народной, я бы даже сказал, обывательской. Жизнь людей зависит от решений власти, но люди не обязаны разбираться в государственных вопросах — за них это должны делать власти. Они должны разбираться в их проблемах», — подчеркнул Валерий Фадеев.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, приветствуя участников форума, отметил, что на дискуссионных площадках форума собрались люди разных профессий, но их объединяет то, что конкретными делами они стремятся развивать общество.

«Я считаю, что Санкт-Петербург — это родина многих полезных начинаний, здесь люди неравнодушные, патриотичные. У нас накоплен весьма большой опыт взаимодействия общества и власти, у нас зарегистрировано около 12 000 НКО. Мы оказываем им поддержку, в том числе консультационную и методическую, предоставляем различные льготы. Ежегодно порядка 1,5 млрд рублей идет на субсидии. Социальное такси, «тревожная кнопка» и многие другие социальные инновации были придуманы именно у нас. Мы поддерживаем и сферу культуры: 60 млн рублей в этом году потрачено на поддержку независимых театров. Поддерживаем экологические организации, открываем «книжные аллеи», проводим книжные ярмарки. Помогаем спортивным организациям: в этом году оказали поддержку на 340 млн рублей», — рассказал Георгий Полтавченко.

В программе форума — работа секции «Тенденции современной молодежной политики», модератором которой выступит председатель Комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок, круглый стол «Результаты и перспективы деятельности ОНК», который проведет председатель Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК ОП РФ Мария Каннабих.

Как повысить престиж педагога и модернизовать педагогическое образование, обсудят на сессии «Сетевое взаимодействие школы и вуза как основа качества педагогического образования» — о своем опыте расскажут педагоги Санкт-Петербурга.

В дискуссии «Защита имущественных прав собственников помещений многоквартирных домов: проблемы и пути решения» примут участие региональные представители собственников и некоммерческих организаций, которые опишут проблемы в каждом конкретном доме. Участники постараются выработать оптимальные решения по имущественным правам.

Как снизить межнациональную напряженность и помочь мигрантам адаптироваться к условиям большого города, обсудят в рамках сессии «Развитие межкультурной медиации: роль гражданского общественного общества».

Представители власти, бизнеса, руководители НКО и эксперты региона встретятся для решения вопросов развития некоммерческих организаций на сессиях «Бизнес и НКО: социальное предпринимательство и социально-ответственный бизнес», «Целевое финансирование НКО: новые инструменты финансирования», «Доступ НКО на рынок социальных услуг».

Перспективы занятости инвалидов и успешные практики решения этой проблемы на региональном рынке труда представят на сессии «Трудоустройство людей с инвалидностью», в которой примут участие член ОП РФ Екатрина Курбангалеева, зампред Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Николай Рогачев, представители благотворительных организаций.

Как вовлечь в добровольческую деятельность людей всех возрастов и что для этого могут сделать НКО и государство, расскажут на сессии «Вовлечение в добровольческую деятельность», которую проведет член ОП РФ и руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Завершит программу первого этапа форума «Сообщество» традиционная итоговая сессия, на которой расскажут, к каким решениям пришли участники в результате насыщенных дискуссий этого дня.

«Сообщество» в Санкт-Петербурге — последний из окружных форумов в этом году. Самый крупный из форумов — итоговый — пройдет в Москве 3−4 ноября и будет приурочен к Дню народного единства.