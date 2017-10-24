В Индонезии задержаны девять подозреваемых в терроризме

Джакарта, , 17:00 — REGNUM Правоохранительные органы Индонезии арестовали девять подозреваемых в терроризме, 24 октября сообщает CNA.

Антитеррористические рейды прошли в провинциях Восточная Ява, Южный Сулавеси, Острова Риау и Центральная Ява.

В Восточной Яве арестован один подозреваемый в связях с индонезийским радикальным исламистом Бахруном Наимом, который участвует в боестолкновениях в Сирии на стороне террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В Центральной Яве арестованы два человека, один из которых подозревается в оказании финансовой помощи представителям группировки «Моджахеды Восточной Индонезии» (MIT) (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Один подозреваемый задержан в провинции Южный Сулавеси, ещё пять человек арестовали в провинции Острова Риау.

Напомним, согласно данным правоохранительных органов Индонезии, около 500 граждан страны направились в Сирийскую Арабскую Республику, чтобы присоединиться к радикальным исламистам.

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