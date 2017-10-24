Ярославцы заказывают купольные дома, напечатанные на 3D-принтере

Ярославль, , 16:22 — REGNUM В Ярославской области на 3D-принтере начнут печатать купольные дома. Об это корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ООО «Спецавиа».

Недавно ярославцы на принтере собственного производства напечатали в Копенгагене офис-отель площадью 50 квадратных метров. Это был первый российский образец подобной техники, который применен для печати зданий в Европе.

Попытки печатать сооружения предпринимались в Евросоюзе и ранее. Но это здание, в отличие от предшествующих, полностью отвечает строгим правилам и стандартам ЕС. В дальнейшем датские предприниматели намерены оказывать строительные услуги по печати на ярославском оборудовании небольших зданий в формате Building on Demand (BOD) также в других европейских странах.

А сегодня губернатор Ярославской области сообщил, что в Ярославском районе построен первый в Европе жилой дом, напечатанный на 3D-принтере. Он полностью соответствует строительным стандартам, подключен ко всем инженерным коммуникациям.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ООО «Спецавиа» Александр Маслов, дом построен под Туношной. Он был построен за 300 часов из специальных дорогих материалов, которые лучше держат тепло.

«Если бы печатали из обычных материалов, то это обошлось бы даже дешевле, чем возводимые обычными способами дома. У нас уже есть заказы из Арабских эмиратов на несколько сотен таких домов. В правительстве Ярославской области сказали, что серьезно подумают о таком применении. Такие дома немного дешевле и очень сильно выигрываю во времени строительства», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ООО «Спецавиа» Александр Маслов.

Но в первую очередь «печатники» собираются заняться купольными домами. В регионе на удивление очень много заказов на такие дома. Уже в 2018 году будет напечатана первая партия. Кстати, ярославцы могут печатать и многоэтажки, но пока законом разрешается строить дома не больше 3 этажей.

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