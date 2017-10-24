Воронеж: в поликлинике, где пациенты вставали на колени, начат ремонт

Воронеж, , 16:18 — REGNUM Поликлиника №3 в Воронеже оказалась в центре скандала — в сети появились фотографии, как один из пациентов вынужден встать на колени перед окном выдачи листков нетрудоспособности. Администрация поликлиники уже отреагировала на жалобы — начался ремонт, а департамент здравоохранения рекомендовал всем медицинским учреждениям региона обратить внимание на условия для пациентов.

Фотографии мужчины, который на коленях стоит перед окошком выдачи листков нетрудоспособности, появились в сети накануне, 23 октября. На фото видно, что на спине мужчины, довольно высокого роста, надет корсет — вероятно, именно из-за проблем со спиной он и не мог наклониться к окну, и вынужден был встать на колени. Фотографии разлетелись по социальным сетям и вызвали большой резонанс.

«Я был у этого окошка. Там реально нужно согнуться пополам, чтобы просто услышать, что говорит сотрудница», — поделился в комментариях к паблику один из воронежцев.

«Вроде и неплохо там с ремонтом, но вот эту советскую реликвию что-то никто заменять не собирается», — добавил другой пользователь.

Воронежцы даже предлагали скинуться по 100 рублей и отнести деньги главврачу на ремонт. Но этого не потребовалось — в поликлинике нашли средства.

Как пояснила заместитель главного врача по медицинской части БУЗ ВО «ВГП №3» Ольга Резникова, поликлиника была открыта более 40 лет назад — в 1974 году.

«В ней все помещения, в том числе кабинет выдачи листков нетрудоспособности, соответствовали проектной документации и действующим тогда нормативам, как и должно быть в государственном учреждении. Претензий со стороны пациентов по этому поводу у нас никогда не было», — добавила представитель учреждения.

Однако, по ее словам, в связи с возникшей ситуацией было принято решение провести ремонт: старые окно выдачи листков нетрудоспособности демонтируют (работы начались уже 24 октября), будет расширен проем окна, оборудован подоконник, заказаны пластиковые конструкции. Работы обещают завершить в течение двух — трех дней.

Вместе с тем, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, обратить внимание на «некомфортные» места и в случае необходимости заняться их переустройством рекомендовано всем медицинским учреждениям в области.