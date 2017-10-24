Центру реабилитации хищных птиц в Новосибирске нужны обогреватели

Новосибирск, , 16:09 — REGNUM Сотрудники Центра реабилитации хищных птиц в Новосибирске, где содержатся нуждающиеся в постоянном уходе «пациенты», собирают финансовые средства на обогреватели. Об этом сообщает во вторник, 24 октября, Общественное телевидение России.

«Чтобы обогреть центр, нужно собрать около 11 тыс. рублей, иначе зимой содержать птиц будет негде», — передает вещатель.

В отделении карантина, которое открылось минувшим летом, на реабилитации находятся около 20 птиц. При этом отмечается, что новые «пациенты» в центр поступают регулярно, и волонтеры стараются принять всех птиц, а не только хищные породы.

«Обыкновенных голубей с улиц не принимаем по одной простой причине — они очень часто больны неизлечимыми заболеваниями, которые могут травмировать других птиц, — говорит координатор волонтеров центра реабилитации хищных птиц Ульяна Бакшеева. — Будет ограниченное количество мест на врановых птиц, потому что птицы достаточно крупные и требуют большого ухода».

Отмечается, что содержание мелких птиц в приюте, финансовые возможности которого не велики, обходится в сумму около 3 000 рублей, а больших — в 6 000 в месяц.

После того, как дикие птицы окрепли и набрались сил, их обычно выпускают.