Путин: Мы постепенно уходим от службы по призыву

Москва, , 17:00 — REGNUM Россия постепенно уходит от службы в вооруженных силах по призыву, заявил президент России Владимир Путин 24 октября на встрече с национальной сборной WorldSkills.

Глава государства отметил, что отказ от призыва происходит медленнее чем планировалось из-за бюджетных ограничений. По его словам, в скором времени этот вопрос станет не актуален.

На вопрос одного из членов сборной, можно ли сделать альтернативную службу в армии, чтобы там тренировать новое поколение чемпионов, Путин ответил, что сегодня развиваются научные роты, а в дальнейшем запланировано создание технопарка

«для молодых специалистов, которые закончили высшие учебные заведения и могут проходить не альтернативную, а настоящую воинскую службу по призыву, но используя свои лучшие знания и навыки».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в Минобороны РФ сообщили, что в ходе осеннего призыва в соответствии с указом президента России служить в армию пойдут 134 тыс. человек. Число призывников сокращено на 10 тыс. человек в сравнении с осенней кампанией 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Осенний призыв-2017: Служить в армию пойдут 134 тыс. человек