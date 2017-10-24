Власти Красноярского края заявили о победе над африканской чумой свиней

Красноярск, , 15:47 — REGNUM В Красноярском крае отменили карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 24 октября, в правительстве региона.

При этом в краевом минсельхозе уточнили, что на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон «сохранятся некоторые ограничения» в течение полугода. В частности, по словам и. о. министра сельского хозяйства края Леонида Шорохова, запрещена закупка свиней у населения до границ второй угрожаемой зоны включительно.

Также в течение года в бывшем эпизоотическом очаге и в первой угрожаемой зоне нельзя заниматься свиноводством.

«Исключение будет сделано для свиноводческих хозяйств, работающих в режиме закрытого типа, решение по которым принимается специальной комиссией по результатам постановки пробы биологического контроля», — подчеркнул Шорохов.

До 5 апреля 2018 года в крае будет проводиться отстрел дикого кабана. Глава минсельхоза уточнил, что это необходимо для контроля эпизоотической ситуации по АЧС.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярском крае очаг заболевания АЧС обнаружили в одном из хозяйств в начале октября. По информации МЧС, очаг свиной чумы выявили в селе на территории Березовского района.

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Власти региона считают, что причиной вспышки стало нарушение ветеринарного законодательства при кормлении животных. Вирус мог проникнуть на территорию края из Иркутской или Омской областей.

«Путем слаженной оперативной работы краевым властям удалось не допустить дальнейшего распространения вируса», — отчитались в правительстве Красноярского края.

Всего в регионе было изъято и уничтожено более 1,5 тыс. голов свиней. Собственникам уничтоженных животных пообещали компенсацию из краевого резервного фонда в размере 140 рублей за килограмм живого веса.

Таким образом, если в регионе не возникнут новые очаги заболевания АЧС, можно будет считать, что Красноярский край отделался малой кровью. Ведь АЧС, по словам специалистов, не опасна для человека, но способна нанести огромный экономический ущерб. Заболевших свиней и диких кабанов вылечить уже невозможно.

В Иркутской области, где весной 2017 года также был обнаружен очаг этого опасного заболевания, уничтожили более 1,3 тыс. свиней.

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Пока самая серьёзная ситуация среди сибирских регионов складывается в Омской области. По информации правительства Красноярского края, ситуацию по АЧС там не удается нормализовать с середины лета.

В июле 2017 года в Омской области ввели режим ЧС из-за чумы свиней. Количество изъятых животных в регионе уже перевалило за 19 тысяч голов. Пострадавшему населению выплатили компенсации на сумму более 92,6 млн рублей.

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В Омской области в связи с АЧС даже был организован митинг. В августе несколько десятков фермеров устроили акцию протеста, требуя снять или смягчить ограничения на продажу свинины. По мнению митингующих, животных массово уничтожают в угоду крупным свиноводческим предприятиям. Однако начальник Главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко тогда заявил, что настоящие фермеры в митинге практически не участвовали: протестовали «теневые перекупщики, которые у настоящих крестьян закупали мясо, накручивали цены и на рынке реализовывали».

АЧС в Красноярском крае, возможно, удалось победить. Остальные сибирские регионы периодически заявляют о том, что контролируют ситуацию.

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По данным Россельхознадзора, на территории РФ африканская чума свиней уже возникала в Краснодарском крае, во Владимирской, Саратовской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и в других регионах.