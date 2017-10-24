Спикер Ил Тумэна Якутии — о законодательном обеспечении сельских школ

Якутск, , 15:07 — REGNUM Председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков принял участие в выездном расширенном совещании по вопросам повышения качества общего образования, проводимом комитетом Государственной думы РФ по образованию и науке совместно с Народным собранием Республики Дагестан, который состоялся 23−24 октября в Махачкале.

В работе выездного расширенного совещания приняли участие председатель комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов, врио главы Республики Дагестан Владимир Васильев, председатель Народного собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидов, члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, депутаты законодательных органов и представители исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, отраслевых организаций.

В своем выступлении спикер Ил Тумэна Александр Жирков отметил, что вопрос, рассматриваемый комитетом Госдумы по образованию и науке, имеет общегосударственное значение и задача заключается в том, чтобы сделать доступным равное, качественное образование для каждого гражданина страны, независимо от того, в каком бы уголке России он ни жил, в какой школе бы ни учился, на каком языке бы ни говорил.

Спикер парламента Якутии подчеркнул, что Россия — сельская страна, а действующая система образования в Российской Федерации — в основном городская, и она, в силу своей системности, довлеет над сельской школой, оттесняет ее, а это приводит к неустойчивости сельской жизни, российского села в целом. В подтверждении своих слов Александр Жирков напомнил, что из 155 тысяч населенных пунктов Российской Федерации 153 тысячи находятся в сельской местности, из общего числа российских школ 60 процентов — сельские, их более 24 тысяч, например, в Республике Саха (Якутия) 72% школ, в Республике Дагестан — 87% школ — сельские. В каждой из них учатся дети, работают учителя. Учительская интеллигенция на селе составляет основу сельского социума, складывавшегося веками. Пусть общее число учащихся меньше, чем в городских школах, но это — миллионы детей.

Внимание участников совещания Александр Жирков заострил на проблеме малокомплектных школ. В соответствии с федеральным законом №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 обозначены особенности финансового обеспечения малокомплектных школ, но механизмы реализации статьи 99 закона не разработаны, что создает целый ряд проблем с содержанием, обучением, оплатой труда и т.д. в малокомплектных школах. Также в федеральном законе прописано о недопущении реорганизации и ликвидации сельской школы без учета мнения жителей данного сельского поселения. «Это большое достижение, но и это можно обойти», — подчеркнул спикер Ил Тумэна.

Председатель парламента Якутии подчеркнул, что тревога за судьбу сельских школ сохраняется, в частности, требования доступной среды обучения при отсутствии надлежащих мер поддержки для создания этой самой «доступности» превращаются в недостаток и укор для сельской школы и именно отдаленность, малочисленность учащихся, нехватка часов нагрузки для учителя, высокие расходы по содержанию этих школ по сравнению с городскими, ветхость зданий становятся основанием для выводов о несоответствии установленным общим требованиям и для городских, и для сельских школ.

«Превратить сельскую школу в городскую так же невозможно, как городскую школу сделать сельской. Это две особые вполне легитимные и жизнеспособные возможности получения школьного образования. У сельской школы своя, вековая, особая стать, это школа Ушинского и Сухомлинского, Бессонова и Гаджиева, каждая сельская школа — по-своему уникальная обучающая и воспитывающая среда», — сказал парламентарий и продолжил: «Наличие большого количества сельских школ, преобладание сельских школ — это не недостаток, это особенность и даже привилегия сельской России, ее многочисленного многоязычного народа, и нужно к этому относиться с вниманием».

Александр Жирков призвал законодателей вынести вопрос сельской школы в отдельный раздел государственной образовательной политики, законодательства страны. «Сельская школа — основа российского села, и задача возрождения российского села есть задача создания новых, привлекательных условий для жизни в сельской местности. Роль сельской школы в этом становится определяющей», — резюмировал Александр Жирков.

Как сообщает пресс-служба Ил Тумэна, выступление Александра Жиркова получило поддержку участников выездного заседания, многие из которых представляют регионы страны.