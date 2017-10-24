В Петербурге могут переименовать улицу Ленина

Санкт-Петербург, , 15:26 — REGNUM В ближайшем будущем на карте Петербурга могут вновь появиться Большая и Малая Дворянские улицы, а также Широкая и Рождественские улицы. Об этом сегодня, 24 октября, корреспонденту ИА REGNUM сообщил член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга, петербургский краевед Алексей Ерофеев.

«В повестке Топонимической комиссии на переименование стоит около 40 топонимов. В основном идет возвращение к названиям 18−19 веков», — пояснил Ерофеев.

По его словам, сейчас наблюдается тенденция к возвращению изначальных названий географических объектов, причем инициатива идет от жителей города.

«В ближайшее время самое реальное, что может вернуться на карту Санкт-Петербурга, это Рождественские улицы, но не по идеологическим принципам. Большая и Малая Дворянские (ныне Куйбышева и Мичуринская) на Петроградской стороне, безотносительно личностей, потому что Мичурин — выдающийся ученый. И, мне кажется, Широкая (вместо улицы Ленина) тоже должна быть. К годовщине революции было бы правильно. В апреле 1917 года Владимир Ильич поселился у брата в квартире на Широкой, 48, теперь это Ленина, 52», — сказал Алексей Ерофеев.

Напомним, до революции 1917 года в центре Петербурга существовала Рождественская часть, где располагался храм Рождества Христова на Песках, а близлежащие улицы назывались Рождественскими. В годы советской власти храм снесли, а десять Рождественских улиц переименовали в Советские: 1-я, 2-я, 3-я Советская и т.д. Ожидается, что в ближайшее время им будет возвращено прежнее название, тем более, что первое решение об этом было принято еще в 1998 году. Кроме того, в настоящее время в Петербурге восстанавливают и храм Рождества Христова на Песках.

Отметим, что память Владимира Ильича Ленина на карте Санкт-Петербурга увековечена не только упомянутой улицей в Петроградском районе: имя Ленина носит площадь у Финляндского вокзала, куда в апреле 1917 прибыл вождь партии большевиков. В Красносельском, Кировском и Московском районах Санкт-Петербурга проходит Ленинский проспект, названный так в 1977 году. Кроме того, улицы Ленина есть в пригородах, входящих в состав Санкт-Петербурга.

Алексей Ерофеев полагает, что первоочередная функция названия — ориентировать человека в городском пространстве. В то же время, топоним несет в себе память о каком-то событии или деятеле. Так, например, в Царском Селе улицы назывались не по домовладельцам, а в честь командиров воинских подразделений, которые квартировали там ещё при их жизни: Волконская, Вилевская, Стесселевская. Однако, добавил эксперт, очень важно, чтобы новое (или восстановленное) название не ассоциировалось с чем-то негативным.

«Последнюю, например, не вернули, потому что Стессель ассоциируется с Русско-японской войной и сдачей Порт-Артура. Хотя тот дедушка не имел к этому никакого отношения, может, он бы придушил своего внука, если бы узнал», — усмехнулся Ерофеев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Алексей Ерофеев ранее выступал против присвоения названия «Сергиевское» муниципалитету «Парнас». Решение об этом было принято депутатами Заксобрания Петербурга. «Вместо «Сергиевского» они могли с тем же успехом назвать муниципальное образование «Грозненским» в честь Ивана Грозного, или в честь Александра III, или в честь Петра I», — заметил Ерофеев.

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