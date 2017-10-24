Псковские власти проанализируют, почему жители сводят счёты с жизнью

Псков, , 15:02 — REGNUM В Псковской области за восемь месяцев 2017 года число погибших от суицидов снизилось на 28% — регион потерял 82 человека против 115 за аналогичный период прошлого года. Как заявил сегодня, 24 октября, на заседании администрации Псковской области председатель областного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов, число самоубийств, в основном, снизилось в Пскове и Великих Луках.

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников уточнил, проводился ли анализ причин смертности мужчин трудоспособного возраста от суицидов.

«Каковы причины: проблемы в семье, невозможность устроиться на работу, выплатить кредиты или что-то ещё?» — спросил врио главы региона.

Игорь Потапов пояснил, что большинство погибших не работали, хотя на официальном учёте по нетрудоспособности не находились, некоторые из них имели кредитные обязательства. Но точные причины суицида, по словам чиновника, не представляется возможным. Михаил Ведерников поручил своему первому заместителю Вере Емельяновой проанализировать ситуацию.

Отметим, что за 9 месяцев 2017 года в Псковской области от внешних причин погибли 535 человек — на 18% меньше, чем за тот же период прошлого года. Снизилось число летальных исходов на пожарах, на воде, в ДТП. При этом наблюдается двукратный рост смертности от отравлений алкоголем. Всего в регионе погибли 172 человека от причин, напрямую связанных с чрезмерным употреблением алкоголя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области разработан межведомственный план профилактических мероприятий по сокращению смертности от самоубийств. Помимо прочего, он предусматривает обучение медперсонала ранней диагностике депрессивных состояний и тактике ведения таких пациентов. Меры по профилактике суицидального поведения в регионе разрабатывались по поручению прежнего губернатора Андрея Турчака.

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области разработали план по предотвращению суицидов