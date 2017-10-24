Большинство граждан РФ выступили против наказания за отказ от прививок

Москва, , 14:36 — REGNUM Почти 60% граждан России выступают против наказания для родителей, которые отказываются делать прививки своим детям. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Более половины (59%) высказываются против инициативы по введению наказания для тех, кто отказывается делать ряд обязательных прививок своим детям», — сообщили в центре.

При этом отмечается, что 33% респондентов одобряют подобные санкции, так как опасаются за здоровье своих детей и внуков.

«Среди тех, кто считает, что родители не имеют права на запрет, поддерживают идею введения наказания 54%», — отметили во ВЦИОМе.

64% опрошенных, имеющих несовершеннолетних детей и внуков, оставляют за собой право на отказ от прививок, входящих в обязательный перечень Минздрава.

Опрос был проведен 20−22 сентября 2017 года, опрошено 1,8 тыс. респондентов.