«Почта России» ответила адвокату Павла Дурова

Москва, , 14:20 — REGNUM Международное письмо генеральному директору мессенджера Telegram Павлу Дурову доставлено вовремя, 24 октября сообщают в пресс-службе «Почты России».

«Письмо было доставлено в Великобританию в минимальные сроки — за 7 дней», — говорится в сообщении службы.

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Согласно датам, фиксируемым на серверах, отвечающих за отслеживание почтового отправления, письмо было сдано на отправку 14 июля, покинуло территорию РФ 18 июля, 19 июля было в Великобритании, и было вручено адресату 21 июля 2017 года.

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Таким образом, рекомендованные сроки пересылки, составляющие от Москвы до Великобритании 11 суток, были выполнены, отмечают в «Почте России».

Ранее адвокат, представляющий интересы интернет-мессенджера, Павел Чиков в сообщении на своем Телеграм-канале заявил о том, что «Почта России» опоздала с доставкой письма от ФСБ РФ на 2 дня.

Напомним, «из-за неисполнения запроса ФСБ» 16 октября мировым судом Мещанского района Москвы Telegram Messenger LLP (Лондон) был оштрафован на 800 тыс. руб.

В письме содержалось требование о предоставлении ключей для декодирования сообщений, которое сервису необходимо было удовлетворить до 19 июля.