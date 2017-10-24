В Оренбурге перенесли срок повышения тарифа в электротранспорте

Оренбург, , 13:50 — REGNUM В Оренбурге 24 октября на заседании горсовета исключили из повестки вопрос повышения тарифа на проезд в троллейбусах. В мэрии посчитали, что поднимать этот вопрос несвоевременно. Согласно проекту стоимость поездки в электротранспорте должна была увеличиться с 13 до 17 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Снятие финансового вопроса с повестки дня вовсе не означает, что он будет забыт. Чиновники не исключают возможности повышения тарифа в 2018 году. Всё зависит от наполнения городской казны.

Глава Оренбурга Евгений Арапов подчеркнул, что себестоимость проезда значительно выше, чем существующий тариф, и особенно остро это ощущает муниципальный транспорт.

«Эту разницу нужно чем-то восполнять. Делать это только за счет повышения тарифа — неправильно, потому что это очередная финансовая нагрузка на горожан. Необходимо взять курс на укрепление муниципального транспорта», — считает градоначальник.

Стоит отметить, что в Оренбурге сейчас из всего муниципального транспорта самым дешёвым остается троллейбус, где билет стоит 13 рублей. Далее идут муниципальные автобусы — 17 рублей. В коммерческих автобусах проезд обходится в 20−22 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проезд в электротранспорте остается неизменным с января 2016 года. Добавим, что дефицит в городском бюджете на 2017 год прогнозировался в размере 480 млн рублей, на 2018 год — 290 млн рублей, на 2019 год — 145 млн рублей. Авторы проекта повышения тарифа посчитали, что с подорожанием проезда в троллейбусах доходная часть казны пополнится на 5 млн рублей.

Между тем, Евгений Арапов подчеркнул, что поскольку электротранспорт — самый дешёвый вид транспорта в городе, то им пользуются в основном льготники и люди, наиболее уязвимые в финансовом плане.

«Учитывая, что муниципальный транспорт получает дотацию со стороны городского бюджета, поднимать тариф на проезд не время. Мы не можем лишать людей возможности хоть немного сэкономить на проезде», — сказал он.

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