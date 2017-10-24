Палаты дворца боярина Троекурова планируется отреставрировать к 2019 году

Москва, , 13:31 — REGNUM В Госдуме надеются, что в январе 2019 года Палаты дворца боярина Троекурова будут отреставрированы и туда переедут два комитета нижней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

«Надеюсь, что в январе 2019 года мы сможем этот проект осуществить и комитеты смогут туда переехать», — сказал по итогам заседания Совета Думы вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Здание находится во дворе Госдумы, в Георгиевском переулке, является памятником истории и архитектуры.

«Сейчас планируется осуществить его реставрацию, восстановить здание, оно сейчас находится в аварийном состоянии, сохранить этот памятник для Москвы, прежде всего, и частично приспособить его для работы двух комитетов Госдумы — комитета по международным делам и комитета по делам СНГ», — отметил парламентарий.

«У них будут красивые сводчатые потолки, окна и возможности принимать делегации, которых много, в новом красивом помещении», — добавил Толстой.