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Палаты дворца боярина Троекурова планируется отреставрировать к 2019 году

Общество

Там разместятся два «международных» комитета Госдумы

Москва, 24 октября 2017, 13:31 — REGNUM  В Госдуме надеются, что в январе 2019 года Палаты дворца боярина Троекурова будут отреставрированы и туда переедут два комитета нижней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

«Надеюсь, что в январе 2019 года мы сможем этот проект осуществить и комитеты смогут туда переехать», — сказал по итогам заседания Совета Думы вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Здание находится во дворе Госдумы, в Георгиевском переулке, является памятником истории и архитектуры.

«Сейчас планируется осуществить его реставрацию, восстановить здание, оно сейчас находится в аварийном состоянии, сохранить этот памятник для Москвы, прежде всего, и частично приспособить его для работы двух комитетов Госдумы — комитета по международным делам и комитета по делам СНГ», — отметил парламентарий.

«У них будут красивые сводчатые потолки, окна и возможности принимать делегации, которых много, в новом красивом помещении», — добавил Толстой.

Ранее правительство РФ безвозмездно передало в собственность Москвы"Палаты боярина Троекурова» в Георгиевском переулке. «Передать безвозмездно из федеральной собственности в собственность Москвы объект культурного наследия федерального значения «Дворец боярина Троекурова. Палаты, XVI—XVIIвв.» площадью 1495,2 кв. метра (Москва. Георгиевский переулок, д. 4−6, стр. 2), включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ…» — говорилось в распоряжении.

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