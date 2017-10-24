Бояться радикальных таджикских мигрантов в России нет смысла: мнение

Душанбе, , 13:25 — REGNUM Безработица на родине, мизерные заработки и неустроенность трудовых мигрантов в России, вера малообразованных людей в рассказы вербовщиков и авансы в долларах толкают молодежь на войну и заставляют ряд российских общественных деятелей обсуждать тему радикализации таджикских трудовых мигрантов в России. Эксперт по Таджикистану и странам Центральной Азии Андрей Захватов прокомментировал ИА REGNUM заявления представителей мусульманского духовенства России о радикализации таджикских трудовых мигрантов и недостаточной инициативе Душанбе в решении проблемы.

Эксперт отметил, что за последние 2−3 года несколько сотен выходцев из Таджикистана, работавших в Российской Федерации, действительно были переправлены вербовщиками ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) для участия в боевых действиях на стороне боевиков в Сирии. Представители силовых структур Таджикистана не скрывают этого, а эксперты называют причины, по которым молодые люди, преимущественно из отдаленных кишлаков, соглашаются на поездку на войну, которая чаще всего оказывается дорогой в в один конец.

«Признавая некоторые «успехи» профессиональных агитаторов, ведущих вербовку на войну в таджикских диаспорах в России и в социальных сетях, я бы не стал утверждать, что радикализация таджикских мигрантов имеет тенденцию к росту. Напротив — силовики Таджикистана, работающие в контакте с российскими коллегами, уже набрали достаточный опыт и способны успешно вычислять как вербовщиков, так и их «клиентов».

На сокращение числа завербованных на войну граждан Таджикистана влияет и военно-политическая обстановка в Сирии, складывающая не в пользу ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Что же касается мер, которые необходимо предпринять для усиления работы спецслужб в этом направлении, то я считаю, что о способах и формах противодействия вербовке прессе нужно поменьше говорить и писать, а силовикам — спокойно и без шумихи делать свою работу — именно за это обученные по специальным методикам силовики получают свою зарплату», — заключил Андрей Захватов.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, 16 октября глава духовного собрания мусульман (ДСМ) России муфтий Москвы Альбир Крганов заявил об опасности радикализации эмигрантов из Таджикистана. При этом он акцентировал внимание на том, что с таджикской стороной в этом вопросе есть некоторое недопонимание, приведя в пример Узбекистан, с которым у ДСМ налажена качественная работа по профилактике терроризма.

«И национальные организации, посольства, которые у нас представлены, должны работать здесь более конкретно. Пока мы этой работы не видим», — сказал муфтий.