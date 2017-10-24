Обвиняемый в нападении на ведущую «Эха Москвы» арестован

Москва, , 13:16 — REGNUM Обвиняемый в нападении на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр будет находиться под арестом до 23 декабря. Таким образом, Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия.

«Удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Б. Грица меру пресечения в виде ареста до 23 декабря», — огласил решение судья Евгений Найденов.

Отмечается, что представитель следствия попросил суд избрать в отношении обвиняемого меру пресечения на два месяца, то есть на время ведения предварительного следствия.

Следователь пояснил, что просит об аресте обвиняемого, поскольку него нет постоянной регистрации в России. Зато есть двойное гражданство, поэтому он может скрыться, угрожать свидетелям преступления и продолжить преступную деятельность.

Обвиняемый, в свою очередь, сказал, что не имел умысла на убийство, поэтому попросил суд не избирать «суровую меру пресечения». Во время выступления Гриц частично признал свою вину.

«Я действительно нанес удар ножом, но умысла на убийство у меня не было. Прошу суд не избирать мне суровую меру пресечения», — сказал обвиняемый.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 октября обвиняемый напал на журналистку журналистка «Эха Москвы» в офисе. Злоумышленник брызнул в лицо охраннику газовым баллончиком, а затем пробрался в помещение радиостанции и ударил Фельгенгауэр ножом в шею.

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Он был задержан по горячим следам, а на допросе он заявил, что общался с журналисткой телепатически в течение нескольких лет, в результате чего у него возникла личная неприязнь к жертве, что и послужило поводом для нападения на нее.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемому назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

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