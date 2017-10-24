В дни школьных каникул кинотеатры «Москино» бесплатно покажут мультфильмы

Москва, , 13:13 — REGNUM В Москве сеть кинотеатров «Москино» в дни школьных каникул бесплатно покажет мультфильмы для детей, сообщает 24 октября пресс-служба столичной администрации.

Отмечается, что киносеансы пройдут с 28 октября по 6 ноября в рамках XI Большого фестиваля мультфильмов, а зрители смогут увидеть 30 анимационных картин российских режиссеров.

«Мы покажем три программы, каждая включает в себя 9−11 небольших мультфильмов о дружбе, приключениях и победе добра над злом, — сообщают в «Москино». — Продолжительность каждой программы около часа».

Так, в программу «Семь кошек» (0+) вошли мультфильмы про животных, в том числе: «Мама-цапля», «Как живут котики», «Большой друг», «Тучка и кит», «Снежные зайчики», «Семь кошек» и «Бабушка с крокодилом».

В программу «Очень вежливая история» (6+) вошли мультфильмы про дружбу и победу добра над злом. Юные зрители увидят сказку про исправившегося волшебника «Злой колдун», а также мультфильмы «Даша и людоед», «Морошка» и «Маленькая Василиса».

Для того, чтобы попасть на бесплатные сеансы, необходимо зарегистрироваться на сайте «Москино» и забронировать место в зале.

Напомним, XI Большой фестиваль мультфильмов пройдет в Москве с 27 октября по 6 ноября. В рамках мероприятия зрителям покажут 400 мультфильмов со всего мира. С расписанием можно ознакомиться на сайте администрации.