Порошенко: Сельские жители Украины без интернета «глупо дискриминируются»

Киев, , 13:12 — REGNUM Только 4% сел на Украине оснащены широкополосным доступом к интернету, заявил президент Украины Петр Порошенко за заседании совета регионального развития, сообщает 24 октября УНН.

По его словам, в селах живет около трети всех населения Украины, а значит, из-за отсутствия интернета эти люди оказываются в положении «глупой дискриминации». Порошенко подчеркнул, что в села необходимо провести интернет, поскольку этого требует принятая ранее медреформа, которая обязывает ввести «телемедицину» во всех селах.

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Порошенко добавил, что доступ к широкополосному интернету для сельских жителей «очень понравится» школам, библиотекам и самим украинским гражданам, которые смогут «удовлетворить свои информационные потребности».

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Напомним, ранее на Украине приняли новый законопроект, регулирующий медицинскую сферу в стране. По мнению экспертов, медицинская реформа оставит граждан Украины без доступного лечения, в том числе это относится и к селам.

Так, помимо «телемедицины», которую не смогут получить подавляющее большинство селян, все больницы должны будут содержать как минимум 2 тыс. пациентов — в небольших поселках Украины это просто невозможно.

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