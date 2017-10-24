«Почта России» подвела Дурова под штраф

Москва, , 13:09 — REGNUM Российская госкомпания «Почта России» только через семь дней смогла доставить письмо из ФСБ в адрес руководителя компании Telegram, передает 24 октября Интерфакс со ссылкой на адвоката Павла Чикова, представляющего интересы интернет-сервиса.

«12 июля ФСБ попросила Телеграм прислать переписку нескольких пользователей до 19 июля. Но «Почта России» доставила письмо лишь 21 июля», — сообщил Чиков.

Как следует из ответа представителя «Почты России», заказное письмо от ФСБ России поступило в обработку 14 июля. Что стало причиной задержки на семь дней, в компании объяснить не смогли.

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Ранее ИА REGNUM, сообщало, что 16 октября Мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тысяч рублей из-за неисполнения запроса ФСБ. В письме содержалось требование о предоставлении ключей для декодирования сообщений, которое сервису необходимо было удовлетворить до 19 июля.

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