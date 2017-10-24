В Петербурге осужден рейдер, выданный Эстонией

Санкт-Петербург, , 12:40 — REGNUM В Петербурге за рейдерский захват предприятия осужден к лишению свободы Михаил Кришьян, ставший фигурантом сразу нескольких уголовных дел по обвинению в рейдерстве, организации заказных убийств, иных тяжких и особо тяжких преступлениях. Кришьян был задержан в Эстонии в 2013 году и экстрадирован в РФ по запросу российских правоохранительных органов.

Как сообщило сегодня, 24 октября, Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу, Михаил Кришьян вердиктом Ленинского районного суда Санкт-Петербурга признан виновным в незаконном лишении человека свободы и мошенничестве.

Как установлено следствием и судом, в 2010−11 годах Кришьян в составе организованной преступной группы совместно с иными лицами с помощью заведомо подложных документов приобрел право на распоряжение имуществом ЗАО «ПТК «Строитель».

В сентябре 2010 года рейдеры при помощи нанятой охранной структуры осуществили силовой захват зданий коммерческой структуры, завладели помещениями, товарно-материальными ценностями и бухгалтерской документацией общества, а также незаконно лишили свободы гендиректора предприятия. В распоряжении захватчиков оказалось имущество ЗАО на общую сумму 22 846 500 рублей.

«Приговором суда Кришьяну назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Однако это не самое тяжкое преступление, которое инкриминируется Михаилу Кришьяну. В органах СКР по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по обвинению Кришьяна в организации нападения в мае 2010 года на владельца ТРК «Пулково-3» Михаила Карачева, в результате которого пострадавший скончался, а также в организации убийства знакомого предпринимателя в октябре 2010 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2011 года при проверке причастности Кришьяна к совершению этого преступления во время обыска у него был обнаружен пистолет и патроны. Кришьян был задержан, но в ходатайстве следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу было отказано. Суд отпустил Кришьяна под залог в размере 2 млн рублей, после чего тот скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Впоследствии он был задержан в Эстонии и экстрадирован в Российскую Федерацию.

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