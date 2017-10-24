Прожиточный минимум в Ярославле сравнили с содержанием собак и зеков

Ярославль, , 12:14 — REGNUM Ярославская областная дума не стала повышать прожиточный минимум для пенсионеров и многодетных на 2018 год на основании того, что цены на основные продукты питания и услуги в следующем году в регионе понизятся. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проект закона внес губернатор области Дмитрий Миронов. От прожиточного минимума зависят социальные выплаты: для пенсионеров с низкой пенсией разницу с прожиточным минимумом региона компенсирует пенсионный фонд, многодетные малоимущие матери получают декретные выплаты в размере прожиточного минимума.

Наибольшие споры разгорелись при обсуждении размера прожиточного минимума для пенсионеров. Правительство предложило оставить сумму в 8163 рубля. Представители «Единой России» Николай Александрычев и Лариса Ушакова подготовили поправку, согласно которой минимум увеличивался бы на 61 рубль. Такое же повышение было в 2017 году. Фракция КПРФ предложила увеличить минимум на 327 рублей.

«Что за статистика такая, по которой цены падают? В соседней Ивановской области минимум повышают, а там цены ниже, чем в Ярославской», — удивилась депутат Елена Кузнецова.

Ещё более красноречивы были депутаты Ершов и Мардалиев.

«Сотрудники правительства области знают, во сколько обходится питание осужденных в местах лишения свободы? Почему наши пенсионеры должны питаться хуже, чем заключенные», — спросил депутат Андрей Ершов.

«Нельзя платить пенсию пенсионерам ниже, чем тратит на питание служебных собак УВД», — сказал депутат Эльхан Мардалиев.

Депутат Ольга Секачева просто предложила сотрудникам правительства прожить на этот минимум.

Представители правительства региона в содержательную дискуссию с депутатами не вступали. Они упирали на то, что существует методика расчета прожиточного минимума, которая была соблюдена. Даже с учетом инфляции прожиточный минимум пенсионера, по данным чиновников, в 2018 году будет ниже, чем в 2017. Следовательно, оставить минимум на уровне этого года равнозначно повышению.

«На протяжении многих лет эта цифра принимается на основании расчетной методики. Мы как чиновники должны придерживаться буквы закона. Максимальная цифра, которую мы можем подтвердить и обосновать — это 8163 рубля», — сказал депутатам заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Костин.

Секрет упорства, с которым власти отказывались повышать прожиточный минимум даже на несколько рублей, открыл председатель фракции «Единая Россия», автор поправки о повышении на 61 рубль Николай Александрычев. Повышать прожиточный минимум запрещают федеральные власти.

«Вчера мы обсуждали это с Москвой, с Министерством труда, со Счетной палатой. Нам сказали: да, это деньги пенсионного фонда, но завтра, когда мы к вам приедем, мы с вас эти деньги срежем. Я понимаю, что на меня сейчас спустят всех собак, но призываю не поддерживать ни мою поправку, ни поправку коммунистов», — подвел черту под дискуссией Николай Александрычев.

В итоге прожиточный минимум для пенсионеров оставили на уровне 2017 года. Такое же решение, уже без дискуссий, было принято и по многодетным семьям.

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