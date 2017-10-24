На Колыме со скандалом меняют герб: Это позор! Губернатора — в отставку!

Магадан, Магаданская область, , 12:33 — REGNUM В Магаданской области жаркие споры о том, каким должен быть новый герб региона, отправили на второй план все остальные проблемы. Колымчане недовольны вариантами символа, которые собираются отправить на утверждение в геральдический совет при президенте РФ, и недоумевают, как могло получиться, что выбирать герб области будут из заведомо неинтересных вариантов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Дело в том, что старый герб региона, как оказалось, не соответствовал геральдическим канонам и требовал замены. На смену ему был предложен 21 вариант, в результате голосования жители региона выбрали три: оленя на красном фоне, очень похожего на того, что на гербе Магадана; жёлтого мамонта на синем фоне и орлана с рыбами в лапах, соседствующего с изображением кирок и золотых слитков. Этими вариантами многие недовольны. Орлана называют падальщиком, оленя — плагиатом, а мамонта — слишком странным и устаревшим символом для Колымы. Герб с орланом не угодил ещё и тем, что похож на символ штата Монтана в США.

«Так и кончится тем, что наш герб нарисуют московские геральдисты, которые понятия о Севере не имеют», «Главное, чтоб поезд и железную дорогу не нарисовали», «Мы же не банановая республика», «Где нормальные варианты? Никто не смог нарисовать?», «Первый смахивает на герб города, мамонту чего-то недостает, а третий — просто штат Монтана в США, вообще бред. Видимо, на Колыме перевелись профессиональные художники», «Я оленей видел лет 45 назад… С тех пор ни оленей, ни оленины. А вот золото — символ Колымы», «Зачем мамонта на герб? Они, мамонты, не только по теперешней тундре жили — по всей Сибири, Западной и Восточной. Так что монополии на его изображение на гербе у Магадана нет», «Позор! Требую отставки губернатора и возврата выборов! Не хочу жить под флагом сизой мертвечины ископаемого!», «У нас давно оленеводство в упадке, и тащить это на флаг не стоит. Золото и рыба, слава Богу, ещё остались», — обсуждают варианты нового герба в соцсетях.

Жители Магаданской области предполагают, что провоцирующей темой выбора герба из странных, заведомо неподходящих вариантов, их пытаются отвлечь от реальных проблем региона:

«Лучше бы городом занялись, дороги отремонтировали, набережную сделали, нормальную парковку для машин, наладили общепит в школах и садах, навели порядок в магазинах и асфальт научились качественно класть, чистить дороги от снега сразу, вернули бы ливнёвки», «Теперь же, когда новый герб и флаг будут соответствовать требованиям, область получит огромный толчок к развитию и процветанию, что под старыми гербом и флагом было просто невозможно», «Это все затевалось для того лишь, чтобы деньги освоить», «Напоминает, как Греф ребрендинг Сбербанка сделал. Сменил зеленый цвет на зеленый, только в пару тонов темнее, а генподряд взяла подконтрольная ему фирма. Миллиарды потратили, а в итоге 90% населения даже и не увидели разницу», «Главное — отвлечь нас от реальности».

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные проблемы с гербом также возникли в Ханты-Мансийском автономном округе. Там также вынуждены менять символ региона из-за того, что он, как оказалось, не соответствовал правилам геральдики. В качестве новых изображений для герба предлагались медведь и лиса, нареканий проекты у жителей Югры пока не вызывали.