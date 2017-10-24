В Переславле Ярославской области уволился «пьяный» вице-мэр

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 12:10 — REGNUM Заместитель мэра Переславля-Залесского Сергей Дьячков ушел в отставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

В мэрии Переславля он курировал вопросы образования и социальной защиты населения. В Переславле Сергей Дьячков известен как «пьяный» вице-мэр. 9 Мая Дьячков сел за руль и на улице Кузнецова на автомобиле «Форд» врезался в автомобиль «Ниссан Тиана». Жертв и пострадавших не было. Приехавшие сотрудники ГИБДД не смогли получить от Дьячкова разрешение на медицинское освидетельствование.

В отношении него было возбуждённо административное дело, которое направили в суд по месту жительства чиновника в Подмосковные Люберцы. Но там их вернули обратно в Переславль.

Сергей Дьячков работал вице-мэром с декабря 2016 года. Причину его увольнения не называют, а пресс-секретарь мэра Переславля вообще отказалась подтвердить или опровергнуть факт ухода Дьячкова и потребовала письменный запрос.

С сегодняшнего дня заместителем мэра стала Жанна Петрова, которая раньше уже занимала эту должность, а потом стала помощником главы города и вновь вернулась в свое кресло.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Жанна Петрова подтвердила свое назначение, но, как и все сотрудники администрации Переславля, с прессой общаться отказалась.