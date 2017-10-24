Полиция Украины задержала около 40 радикалов, блокировавших суд в Киеве

Киев, , 12:15 — REGNUM От 30 до 40 радикалов задержала Нацполиция Украины во время штурма Святошинского районного суда в Киеве, сообщает 24 октября УНН.

Согласно сообщению, полицейские предприняли еще одну попытку штурма, которая увенчалась успехом. Все находившиеся внутри помещения националисты были задержаны. При этом полицейские заодно задержали и журналиста украинского издания УНИАН, который присутствовал во время задержания.

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Начальник управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что были задержаны 30 человек, тогда как глава добровольческого батальона «Организация украинских националистов» (ОУН) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Николай Кохановский заявил об около 40 задержанных.

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Кохановский также отметил, что в ответ на действия Нацполиции на Украине «обязательно появится национальная революция». Также подсудимый подчеркнул, что каратели из батальона ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут сражаться с властью до тех пор, «пока режим Порошенко не падет».

Напомним, Кохановский был задержан 21 октября, а 23 октября должен был состояться суд, однако помещение суда захватили украинские радикалы. В ответ Нацполиция предприняла несколько попыток штурма здания суда.

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