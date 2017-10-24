В Астрахани у экс-главы Ленинского района арестовали имущество

Астрахань, , 12:10 — REGNUM В Астрахани судебные приставы арестовали имущество экс-главы администрации Ленинского района Натальи Якушевой, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

В 2016 году женщину признали виновной в получении взятки в 300 тыс. рублей. В такую сумму чиновница оценила решение вопроса об установке в одном из микрорайонов города нестационарной автомобильной мойки.

Приговором суда ей было назначено пять лет лишения свободы и штраф в размере трех миллионов рублей.

«В рамках исполнительного производства судебный пристав подал заявление в суд об обращении взыскания на собственность экс-чиновницы — земельный участок в Камызякском районе Астраханской области площадью 450 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае положительного решения суда, землю продадут с публичных торгов. Кроме того, приставы направили постановление на удержание 50% дохода осужденной, а также был арестован ее автомобиль «Хёндай Солярис».

Все вырученные деньги от продажи имущества экс-чиновницы пойдут в пользу бюджета РФ.