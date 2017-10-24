Полиция КНР предложила крупное вознаграждение за информацию о наркобароне

Гуанчжоу, Китай, , 11:54 — REGNUM Правоохранительные органы китайской провинции Гуандун предложили крупное денежное вознаграждение за любую информацию о местонахождении одного из самых разыскиваемых китайских наркобаронов 29-летнего Цай Лоина.

В заявлении полиции не сообщается точный список преступлений, совершенных разыскиваемым, однако известно, что несмотря на юный возраст, Цай Лоин возглавлял один из крупнейших наркосиндикатов на юге Китая, пишет «Наньцзао жибао».

В 2016 году полиция предложила вознаграждение в размере 50 тыс. юаней за информацию о нахождении преступника, однако никто так и не смог помочь сотрудникам правоохранительных органов установить местонахождение злоумышленника. Увеличив вознаграждение до 1 млн юаней ($150 тыс.), полиция надеется на содействие со стороны населения.

В мае 2016 года гражданин КНР получил аналогичное вознаграждение в размере 1 млн юаней за информацию о нахождении другого наркобарона — Чжэн Сэня, который был задержан в ходе оперативных действий сотрудников полиции.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти китайского города Луфэн, расположенного в провинции Гуандун, сообщили о начале беспрецедентной кампании по борьбе с наркоторговцами. Согласно опубликованному заявлению, свой вклад в борьбу с распространением наркотических веществ может внести любой желающий, за ценную информацию жители города могут получить выплаты до 8 млн юаней ($1,16 млн).

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