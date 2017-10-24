Куклачев ответил правозащитникам: проблем с законом нет

Москва, , 11:44 — REGNUM У театра кошек Куклачева нет проблем с законом. Об этом заявил 24 октября руководитель театра Юрий Куклачев агентству ТАСС в ответ на информацию Центра «Трансперенси Интернешнл — Россия».

«Мы закона не нарушали, всё, что пишут — это словосочетание, у правоохранительных органов к нам нет претензий, — сказал артист. — Нас проверили, никаких обвинений не было».

Напомним, «Трансперенси Интернешнл — Россия» провел расследование, согласно которому 14 государственных театров с 2013 по 2017 год заключили более 60 контрактов на общую сумму более 97 млн рублей со своими руководителями как с физлицами или индивидуальными предпринимателями.

Театры нанимали своих худруков в качестве актеров и режиссеров, а также арендовали у них помещения и реквизиты для постановок.

По данным расследования, Юрий Куклачев заключил со своим сыном, художественным руководителем Дмитрием Куклачевым, два контракта на аренду помещений на общую сумму 3,76 млн рублей.

После этого Дмитрий Куклачев заявил, что в настоящее время помещение, о котором идет речь, сдается театру безвозмездно для компенсации суммы, которая была якобы выплачена с нарушением. По его словам, все контракты были заключены «с учетом всех действующих законодательных элементов».

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