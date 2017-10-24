Долги управляющих компаний: «Кто повесил лапшу на уши Медведеву?»

Якутск, , 12:06 — REGNUM В Якутии удивлены заявлением председателя правительства России Дмитрия Медведева о том, что долги управляющих компаний продолжают расти на фоне сборов за услуги ЖКХ с населения в 95% и о связанной с этим необходимости перехода на прямые расчёты с ресурсоснабжающими организациями. Глава ТСЖ «МЖК» и депутат гордумы Якутска Сергей Синяев назвал эти слова несоответствующими действительности, а следующую за ними инициативу — глупой, отметив, что для того, чтобы прокомментировать заявление премьер-министра РФ, ему не хватает дипломатических слов.

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«Дмитрий Медведев далёк от ЖКХ, и совсем в этой сфере не разбирается. Кто-то ему грамотно повесил лапшу на уши, — уверен собеседник ИА REGNUM. — Он понятия не имеет, как деньги идут, и, видимо, не знает о том, что существуют единые расчётные кассовые центры, которые делают расщепление. В итоге средства, которые платит население, автоматически начисляются на счета ресурсоснабжающих организаций».

По словам Сергея Синяева, управляющие компании фактически не имеют возможности задерживать у себя средства ресурсоснабжающих организаций, так как они, во-первых, уже через месяц насчитывают пени и автоматически подают в суд, если УК не заплатит им в полной мере по счёт-фактуре.

«Им глубоко наплевать, собрали ли вы 95% или только 90%, а издержки опять-таки несут управляющие организации, которые взяли на себя бремя ответственности закрывать так называемый небаланс, возникающий по горячей и холодной воде, и по канализации, причём за счёт жилищных, а не коммунальных услуг. Бремя финансовой нагрузки хотят переложить на управляющие организации и ТСЖ, то есть они поставляют ресурс, получают за это от населения деньги, но при этом не несут ответственности за качество поставляемых услуг. И получается, что если у вас в квартире холодно, то это проблема управляющей компании. Но мы тут причём? Вы же не нам платите деньги. И начинается круговерть… Какой смысл управляющей организации следить за приборами учёта, платить деньги за обслуживание этих приборов и передачу данных, и так далее?», — недоумевает Сергей Синяев.

По его мнению, предполагать, что УК воруют деньги, могут только дилетанты в этой сфере:

«Это глупое решение глупых людей. Не хотелось бы, конечно, чтобы председатель правительства так выглядел, ну кто-то его подставил значит. Человек далёк от страны, далёк от жилищно-коммунального хозяйства, поэтому пусть у себя там витает в облаках дальше».

Депутат гордумы Якутска считает, что в таком случае ресурсоснабжающие организации должны брать на себя всю ответственность: сгенерировали тепло, и донесли бы его до каждого потребителя. А управляющие организации тогда отвечали бы за уборку двора, подъезда и так далее.

«Это было бы правильно и справедливо, но ресурсоснабжающие организации никогда за это не возьмутся, это же головная боль: надо восстанавливать дома, у которых срок службы больше 20 лет, автоматически идёт где-то замена коммуникаций. Это огромные деньги, и работа с населением, и выбивание задолженности. Готовы ли ресурсоснабжающие организации этим заниматься? Вряд ли. Совершается одна глупость одну за другой, и надо это уже понять», — резюмировал Сергей Синяев.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев призвал продвигать законопроект, предусматривающий прямую оплату потребителей ресурсоснабжающей компании. Премьер-министр объяснил необходимость таких перемен тем, что долги управляющих компаний продолжают расти, притом, что сборы платежей за услуги ЖКХ с населения составляют 95%.

«Надо обратить внимание на ситуацию, она абсолютно вопиющая, когда люди платят за услуги жилищно-коммунального хозяйства, причём платят вовремя, а дом из-за недобросовестности управляющей компании отключается от теплоснабжения», — аргументировал своё мнение Медведев.