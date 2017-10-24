Дойдет ли мольба: владимирцы жалуются президенту на здравоохранение

Владимир, , 11:21 — REGNUM Жители Собинского района Владимирской области собирают подписи под обращением к президенту Владимиру Путину и в министерство здравоохранения РФ, в котором рассказывают о плачевном состоянии местной больницы. По данным жителей, из Собинской районной больницы увольняются врачи, обеспеченность лекарствами — «на очень низком уровне», а доступность медицинских услуг — «никакая». Жители обвиняют во всем главного врача больницы, назначенного в 2013 году. Все обращения, направленные в региональный департамент здравоохранения, не дали результата.

«Прощальное письмо» жителей района главе областного здравоохранения Александру Кирюхину опубликовали сразу несколько владимирских изданий. В нем жители отмечают тяжелую ситуацию, которая сложилась в местной больнице.

«Врача онколога как не было, так и нет, терапевтов всё меньше, попасть к «узкому» специалисту практически невозможно, лекарственное обеспечение на очень низком уровне. Мы считаем, что доступность медицинской услуги никакая. В поликлинике пропали очереди, не потому что всех вылечили, а потому что не к кому сходить», — говорится в обращении (орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM ).

Как сообщил портал «Зебра ТВ», с начала июля 2017 года из больниц и поликлиник Собинского района уволились сразу пять врачей. Это онколог-эндоскопист, терапевт, психиатр, заведующий терапевтическим отделением и гинеколог. Ранее сообщалось, что дефицит врачей в Собинском районе составляет 57%, а дефицит среднего медицинского персонала — 43%.

При этом портал «ПроВладимир» отметил, что увольнения произошли после конфликтов с главврачом больницы Светланой Симагиной.

«Кроме личных взаимоотношений с медработниками, Светлану Симагину обвинили в катастрофическом материальном обеспечении больницы от шприцов до положенной по стандартам медтехники. Бывшая заведующая терапевтическим отделением Вера Меркулова призналась, что ставила пациентам вместо положенных десяти капельниц с препаратом всего пять, остальные капельницы ставили с физраствором для вида, «чтобы пациенты не жаловались», — сообщило издание.

Отправить обращение в администрацию президента жители района планируют до конца октября.

ИА REGNUM напоминает, что ранее о проблемах с врачами в Собинском районе в разговоре с корреспондентом издания говорил житель Собинского района Владимирской области, депутат третьего созыва Совета народных депутатов муниципального образования Копнинское Вячеслав Гадалов.

«У нас продолжает ухудшаться ситуация с обеспеченностью медицинскими услугами, по крайней мере, в бюджетной сфере. Людей в больницах все меньше, они совмещают по две-три должности, врачи работают с перегрузкой, качество услуг падает. Например, у нас в Собинском районе гастроэнтеролога нет вообще, хотя 55 тысяч человек. Люди нуждаются в этой единице. Приходится ездить во Владимир, а там пациенты со всей области буквально к одному врачу приезжают. Поэтому огромная проблема заняться своим здоровьем», — рассказывал Вячеслав Гадалов.

В июле 2017 года глава области Светлана Орлова говорила о том, что региону сейчас не хватает 900 врачей. Однако ситуация, по ее словам, налаживается. Так, в 2013—2016 годах в регион приехали 415 молодых врачей, 43 медика начали работать в селах, еще 14 человек — в ФАПах.

Между тем, Собинская РБ была в числе больниц, в которых по итогам прокурорских проверок были найдены нарушения. К примеру, областная прокуратура летом 2017 года упрекнула больницу в том, что с 2013 году здесь не используется купленный компьютерный энцефалограф. Также были выявлены факты неоснащенности машин скорой медицинской помощи оборудованием и медикаментами.

Напомним, что ранее с подобными жалобами к Владимиру Путину обратились жители Рязанской области. Во время прямой линии с президентом жители направили сообщение о том, что в Касимовской ЦРБ им приходится сами покупать не только лекарства, но и расходные материалы — бинты и зеленку.

Обращение было передано губернатору Николаю Любимову. Позже проверка не подтвердила факты, описанные в жалоба. Но это была ведомственная проверка. Так, следователи, в отличие от чиновников, все-таки нашли нарушения. Проверка подтвердила, что пациентов незаконно заставляли за свои деньги покупать лекарства, необходимые для лечения. Более того, информации хватило даже на уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ — «Злоупотребление должностными полномочиями».

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