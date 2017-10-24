В Ярославле зеленую зону отдадут под малоэтажную застройку?

Ярославль, , 11:19 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Слепцов подписал постановление о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной проспектом Дзержинского, улицами Блюхера, Урицкого, Пионерской в Дзержинском районе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как поясняют в мэрии города, в конце июня ООО «В — СТРОЙ» выступило с предложением подготовить проект межевания большого участка территории в Дзержинском районе площадью 30 га. Подготовка документации по планировке требуется для того, чтобы обосновать возможность строительства малоэтажных домов.

Часть участка, о котором идет речь, много лет занимает мини-рынок. В соответствии с Картой функциональных зон в составе Генерального плана города Ярославля весь участок, о котором идет речь, находится в нескольких зонах: жилой, общественно — деловой зоне, зоне рекреационного назначения, зоне специализированных центров обслуживания городского и районного значения и зоне водных объектов.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Ярославля территория входит в зоны застройки малоэтажными жилыми домами высотой 1−3 этажей, городских зеленых насаждений, городских садов, парков, скверов, водных объектов. Кроме того, она находится в зонах учебных и многофункциональных центров, общественно — деловой. Ориентировочная площадь территории для подготовки проекта планировки территории составляет 30,06 га.

Как отмечают в мэрии города, документация будет разработана за счёт средств заявителя и передана безвозмездно в муниципальную собственность мэрии города Ярославля. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ярославля поддержала инициативу ООО «В — СТРОЙ».

Останется ли согласно проекту мини-рынок — пока непонятно.