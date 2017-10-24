«Почта России» извинилась за «промедление» с письмом ФСБ в офис Telegram

Москва, , 10:53 — REGNUM «Почта России» признала, что не доставила вовремя запрос ФСБ РФ в лондонский офис компании Telegram о предоставлении информации для декодирования переписки пользователей. Об этом в своем Telegram-канале написал адвокат Павел Чиков, представляющий интересы мессенджера.

Заказное письмо от ФСБ на имя гендиректора мессенджера Telegram было отправлено 12 июля, а на почту поступило 14 июля. Адресату письмо вручили только 21 июля, хотя ФСБ просила предоставить ключи для расшифровки сообщений до 19 июля.

Почему произошло такое промедление, в «Почте России» не знают. В сообщении ведомства говорится, что «Почта России» приносит свои извинения за ненадлежащее исполнение услуги.

Напомним, в середине октября сервис Telegram оштрафовали на 800 тыс. рублей в рамках «пакета Яровой» за отказ сотрудничать с ФСБ.

После вступления решения в силу, мессенджер могут заблокировать на территории России. Адвокаты намерены оспорить это решение.

Ранее основатель сервиса Telegram Павел Дуров заявил, что готов прекратить бизнес в тех странах, которые оказывают давление на компанию. Он отметил, что руководство компании продолжит обеспечивать защиту переписки пользователям на тех рынках, где уважают свободы.

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