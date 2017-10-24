В Карелии экологи нашли нарушения в проекте дороги у перинатального центра

Петрозаводск, , 10:48 — REGNUM Сотрудники экологического управления мэрии столицы Карелии нашли нарушения в проекте, по которому строят дорогу мимо республиканского перинатального центра, сообщает 24 октября корреспондент ИА REGNUM. Транзитная труба для пропуска поверхностных вод, которую уложили под дорогой рядом с микрорайоном «Город солнца» и одноименным сквером, грозит затопить окрестности, включая детский сад и жилые дома.

Подробно о конфликтной ситуации вокруг строительства дороги у перинатального центра читайте в материале ИА REGNUM : Перинатальный центр в Петрозаводске «утопит» дома и парки столицы Карелии

«Подрядчик выполнил то, что написано в проекте — он установил эту трубу под полотном дороги, которая канализировала и сбросила эти воды со стороны перинатального центра на территорию сквера «Город солнца», — рассказала руководитель управления благоустройства и экологии Анна Дудырина. — Дело в том, что мы и раньше настаивали на том, что не должно быть такого выпуска на эту территорию, потому что там объемы вод довольно значительные, и они должны попадать в ливневую канализацию».

Эколог считает, что поверхностные воды технически возможно сбрасывать в ливневый колодец, который находится совсем рядом — 7−10 метров. Ее начальник, руководитель комитета ЖКХ мэрии Юлия Мизинкова подтвердила — городские власти пойдут этим путем.

«Это пока предложение, которое возникло, исходя из фактической ситуации. Мы сейчас это сделаем и посмотрим, какой будет эффект», — заявила она.

Положительного эффекта в мэрии не добьются и проблему не решат, считает соавтор проекта дороги, директор инженерного центра «Штрих» Сергей Лыков. Строители перинатального центра перерыли слишком много старых водостоков, чтобы ливневая канализация справилась с потоками воды.

«Видимо, они сделали так, как им легче — перекопали все водотоки и преградили путь дождевой воде, которая идет с массивов в свои русла, — заявил Сергей Лыков. — И там, где старых русел уже нет — городу надо заниматься отведением этой воды. В ливнёвку ее запускать нельзя».

Тем не менее, в мэрии Петрозаводска намерены поступить именно так — спустить паводковые воды в ливневую канализацию под строящейся дорогой. Параллельно петрозаводские экологи направят материалы своей проверки с найденными нарушениями в управление муниципального контроля и природоохранную прокуратуру Карелии — для последующих штрафов.

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Напомним, строительство республиканского перинатального центра на 130 мест в Петрозаводске затянулось на два года, сроки сдачи работ власти переносили девять раз. Региональные власти в срыве сроков обвиняли заказчика — компанию «Ростехнологии», сменили субподрядчика, но отставание от графика работ сохранилось до сих пор. Новый крайний срок сдачи объекта в эксплуатацию — 30 ноября 2017 года.

Как известно, с 2013 года в 30 регионах началось строительство 32 перинатальных центров. На эти цели федеральный центр выделил 52,5 млрд рублей. Общая стоимость программы — 82 млрд рублей с лишним. В 13 субъектах центры уже открылись. В 10-ти регионах, среди которых республика Карелия, срок окончания строительства — IV квартал 2017 года.

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