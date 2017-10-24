Сайт Кембриджского университета рухнул из-за поклонников Хокинга

Кембридж, Великобритания, , 09:51 — REGNUM Слишком большой наплыв желающих прочесть диссертацию физика Стивена Хокинга привел к сбоям в работе сайта Кембриджского университета. Научное исследование менее чем за сутки попытались скачать около 60 тыс. человек, сообщает газета The Guardian.

Сам ученый не был огорчен этой новостью. Он выразил надежду, что его труд «Свойства расширяющихся Вселенных» (Properties of Expanding Universes) окажется интересным для тех, кто увлекается физикой и космологией.

«Как же приятно слышать, что так много людей уже проявило интерес к скачиванию моей диссертации», — приводит слова физика ВВС.

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Хокинг отметил, что все работы выдающихся ученых должны находиться в открытом доступе. Руководство Кембриджского университета поддержало физика, призвав других своих бывших специалистов бесплатно обнародовать научные труды по примеру Хокинга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кембриджский университет разместил в открытом доступе докторскую диссертацию британского физика-теоретика и известного популяризатора науки Стивена Хокинга. Работу из 134 страниц ученый защитил в 1966 году, когда ему было 24 года. С тех пор она хранилась в библиотеке университета и пользовалась большим спросом читателей.

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