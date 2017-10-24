Зима добралась до Перми: борьба со снегом и гололёдом

Пермь, , 09:58 — REGNUM В Пермь пришла зима. В соцсетях появились фотографии заснеженных дорог и припаркованных автомобилей. Стоит отметить, ранее пользователи делились фотографиями с красивыми заснеженными пейзажами на территории края и сожалели, что в Перми нет ещё зимы. И вот белые пушистые осадки накрыли и краевую столицу.

Осадки были настолько обильны, что пришлось прибегнуть к помощи спецтехники, 118 машин работало в ночную смену. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии, перебоев в работе общественного транспорта в городе не зафиксировано.

Перед подрядчиком главной задачей стояло предотвращение образования ледового покрытия на сложных участках улично-дорожной сети. На спусках и подъёмах, оживлённых перекрёстках применили 233 тонны противогололёдных материалов.

Добавим, что согласно прогнозу синоптиков в Перми до конца недели (до 28 октября) ожидаются небольшие снегопады.

Также снег выпал в Свердловской и Челябинской областях. Как следует из прогнозов синоптиков, в ближайшие дни на Урале будут снегопады. Впрочем, в начале ноября ожидается оттепель.