Новый мост с подогревающимися ступенями приведет в Московский зоопарк

Москва, , 09:12 — REGNUM Мост-волна с подогревающимися ступенями свяжет старую территорию московского зоопарка с новой, сообщает 24 октября официальный сайт мэра Москвы.

«Белоснежная ажурная конструкция высотой 12 метров и протяженностью 22 метра соединит старую территорию зоосада с новой», — говорится в сообщении пресс-службы. Новый металлический мост, как сообщается, «по форме будет напоминать закручивающуюся морскую волну», и станет дублировать уже существующий бетонный.

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«При создании нового моста через Большую Грузинскую улицу в Москве авторы обращались к опыту всемирно известных архитекторов», — сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По словам эксперта, при работе над проектом использовался опыт архитекторов, работающих в футуристическом стиле или стиле биотек, предполагающем использование в архитектуре природных форм.

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Напомним, решение о строительстве нового, дублирующего моста, принято вследствие того, что старый мост перестал справляться с возросшим трафиком. «Желающим попасть со старой территории зоосада на новую в выходные и праздничные дни приходится стоять в очереди», — отметил главный архитектор Москвы.