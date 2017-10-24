Аргентинка запечатлела на видео ударившую рядом с сыном молнию

Буэнос-Айрес, , 09:11 — REGNUM В Аргентине женщина случайно запечатлела на камеру момент, когда возле её ребенка ударяет молния. Мальчик остался жив, сообщает издание Infobae.

Жительница города Посадасе на северо-востоке Аргентины Каролина Котур снимала на видео, как её сын во время сильного дождя стоит с зонтом под сильной струёй воды, стекающей с крыши дома. В момент, когда ребенок отходит в центр двора, в его зонт ударяет молния.

Как позже сообщила женщина журналистам, ребенок по счастливой случайности не пострадал. Ранее она успокаивала свою дочь, которая боится молний, потом домработница сообщила, что сын Котур играет во дворе под водосточной трубой.

Женщина вышла во двор, чтобы заснять мальчика на камеру. В момент, когда ударила молния, Каролина Котур испугалась и уронила камеру.

«Слава богу, что с моим сыном ничего не произошло», — поделилась она.

Ранее сообщалось, что на ежегодном фестивале пива в Мюнхене Октоберфест молния ударила в шатер. Никто не пострадал, так как шатер был оснащен специальным устройством молниезащиты и был невысоким. Из-за непогоды остановили некоторые аттракционы.

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