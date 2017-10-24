В Москве установится до 2 градусов тепла

Москва, , 09:05 — REGNUM Во вторник, 24 октября, в Москве ожидается до 2 градусов тепла, без осадков. Небо будет затянуто облаками с небольшими прояснениями в течение дня, передает Гидрометцентр России.

Температура в Московской области будет колебаться в пределах 1−3 градусов тепла в зависимости от района. Ветер северный 2−5 м/с, атмосферное давление около 761 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 60%.

Сегодняшний день станет самым сухим теплым в течение недели благодаря проходящему над центральным регионом антициклону. Его сменит пасмурная погода — к выходным ожидается понижение температуры до — 4 градусов днем (ночью до — 6 градусов) и снег.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вторая декада октября принесла в Москву минусовые температуры. Столбик термометра начал опускаться в ночное время ниже нуля градусов, местами выпал снег.

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