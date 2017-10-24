В Китае представили первый в мире «безрельсовый» поезд

Чжучжоу, Китай, , 08:54 — REGNUM В китайской провинции Хунань состоялось первое дорожное испытание последней разработки китайского вагоностроительного концерна CRRC Zhuzhou Institute — «безрельсового» подвижного состава АРТ.

32-метровый поезд был продемонстрирован экспертам в области железнодорожного строительства и журналистам. Первый маршрут для АРТ был проложен в городе Чжучжоу, его длина составила 3,1 км, пишет «Наньцзао жибао».

КорпорацияCRRC заявила о получении первых заказов на уникальный состав. Уже весной 2018 года в ряде городов КНР появятся новые маршруты для поездов АРТ. К 2019 году составы станут полуавтоматическими, а уже к 2020 году АРТ смогут выходить на линию без машиниста.

По словам главного инженера проекта Фэн Цзяньхуа, АРТ объединил в себе лучшие свойства городского автобуса и трамвая. Состав из трех-пяти вагонов способен перевозит от 300 до 500 пассажиров, используя при этом дороги общего пользования. Благодаря отказу от рельс стоимость проекта существенно снижается.

АРТ работает на электричестве, подзарядка аккумуляторов длительностью до 10 минут позволяет составу проехать более 25 км. Максимальная скорость поезда — 70 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в китайском Даляне завершились заводские испытания новейшего поезда на магнитной подушке (маглева), в ходе которых состав разогнался до 120 км/ч, установив новый рекорд скорости среди аналогичных поездов средней мощности.

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